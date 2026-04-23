Москва23 апр Вести.Невосполнимой утратой для российского кино и телевидения назвал смерть телеведущего Алексея Пиманова губернатор Курской области Александр Хинштейн.

23 апреля Первый канал сообщил о смерти бессменного ведущего телепередачи "Человек и закон".

Невосполнимая утрата для всего отечественного телевидения и кинематографа. Ушел из жизни мой добрый друг и коллега, известный журналист, режиссер, продюсер Алексей Пиманов написал Хинштейн в мессенджере MAX

По словам Хинштейна, его дружба с Алексеем Пимановым продолжалась много лет.

Это был сильный, цельный, очень яркий, безумно талантливый человек. отметил губернатор

Глава Курской области выразил соболезнования близким, родным и друзьям Алексея Пиманова.