Российский сценарист, продюсер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Первый канал.

У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким говорится в сообщении

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Он начал карьеру на телевидении в 1986 году в "Останкино" как видеоинженер, а впоследствии - оператор. Через три года перешел в редакцию общественно-политических программ Гостелерадио СССР.

Был продюсером программы "Человек и закон" и с 1996 года стал ее ведущим. Тогда же Пиманов занял пост гендиректора ТК "Останкино". С октября 2013 года был в должности президента медиахолдинга "Красная звезда".

В 2011-2013 гг. являлся членом комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Пиманов был лауреатом премии правительства РФ в области средств массовой информации (2021 г.) и имел звание "Заслуженный артист Российской федерации" (2022 г.)