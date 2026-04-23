Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Пиманова Лавров: уход из жизни Алексея Пиманова является тяжелой утратой для журналистики

Москва23 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова, назвав его уход тяжелой утратой для российской журналистики.

Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил говорится в письме министра, опубликованном на сайте МИД России

Российский сценарист, продюсер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов скончался в 64 года. Свою карьеру в 1986 году он начинал в "Останкино" как видеоинженер, а затем как оператор. Пиманов также был членом комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, а с 2013 года возглавил медиахолдинг "Красная звезда".