Путин о смерти Пиманова: большая потеря для всей журналистики Путин: Пиманов был порядочным, достойным, неравнодушным человеком

Москва23 апр Вести.Телеведущий Алексей Пиманов был неравнодушным человеком с деятельной гражданской позицией. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, направленной родным и близким журналиста в связи с его смертью.

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Кончина Алексея Викторовича Пиманова – это большая потеря для родных, близких, коллег, для всей отечественной журналистики. Он был порядочным, достойным, неравнодушным человеком с деятельной гражданской позицией говорится в тексте

Президент также отметил деятельность Пиманова на посту руководителя творческим объединением "Красная Звезда", а также успехи в реализации патриотических, просветительских проектов.

Также свои соболезнования в связи с кончиной телеведущего выразил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Он назвал Пиманова настоящим патриотом.