Алексей Пиманов незадолго до смерти не хотел ходить по врачам Несмотря на плохое самочувствие, Пиманов не хотел обследоваться

Москва7 июн Вести.Телеведущий Алексей Пиманов в последнее время плохо себя чувствовал, однако, несмотря на это, отказывался посещать врачей. Последние годы он испытывал сильные боли, но списывал это на старую послехоккейную травму и надеялся, что все само пройдет. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на бывших коллег телеведущего.

Шеф-редактор программы "Человек и закон" Ирина Горюнова рассказала, что незадолго до смерти было очевидно, что у Пиманова есть проблемы со здоровьем.

Он очень многое делал через боль. Мы записывали одну из последних программ, он немного сорвался, потом извинялся. Говорит: "Понимаешь, эта все дурацкая рука". Он не любил, чтобы все видели, что что-то у него не так, он же никогда не был слабым приводятся слова Горюновой

Ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов скончался 23 апреля 2026 года от острого инфаркта. Похоронен на Троекуровском кладбище.