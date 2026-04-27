Москва27 апрВести.Российская телеведущая Елена Малышева выразила сожаление в связи с тем, что никогда не обследовала своего коллегу Алексея Пиманова. Об этом сообщает издание Starhit.
На похоронах журналиста она вспомнила, как познакомилась с ним в 1997 году во время подготовки пилота программы "Здоровье". По ее словам, Алексей Пиманов был честным и всегда приходил на помощь.
Все эти дни меня мучает вопрос: почему, работая с ним бок о бок, я ни разу не обследовала его. Я предлагала ему это, а он отшучивалсяцитирует Малышеву издание
Телеведущая отметила, что ее коллега занимался спортом и любил жизнь.
Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет от инфаркта, об этом стало известно 23 апреля. Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище.