Телеведущая Елена Малышева пожалела, что никогда не обследовала Пиманова

Елена Малышева выразила сожаление, что не обследовала Алексея Пиманова Телеведущая Елена Малышева пожалела, что никогда не обследовала Пиманова

Москва27 апр Вести.Российская телеведущая Елена Малышева выразила сожаление в связи с тем, что никогда не обследовала своего коллегу Алексея Пиманова. Об этом сообщает издание Starhit.

На похоронах журналиста она вспомнила, как познакомилась с ним в 1997 году во время подготовки пилота программы "Здоровье". По ее словам, Алексей Пиманов был честным и всегда приходил на помощь.

Все эти дни меня мучает вопрос: почему, работая с ним бок о бок, я ни разу не обследовала его. Я предлагала ему это, а он отшучивался цитирует Малышеву издание

Телеведущая отметила, что ее коллега занимался спортом и любил жизнь.

Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет от инфаркта, об этом стало известно 23 апреля. Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище.