Дочь Пиманова сообщила, что дни после смерти отца прошли в бесконечных слезах

Дочь Пиманова рассказала, что чувствует семья после смерти телеведущего Дочь Пиманова сообщила, что дни после смерти отца прошли в бесконечных слезах

Москва3 мая Вести.Дочь скончавшегося телеведущего Алексея Пиманова Дарья рассказала, что десять дней после смерти отца семья провела в бесконечных слезах и молитвах.

Известный телеведущий Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. По информации ряда изданий, ему стало плохо дома, он скончался из-за острой сердечной недостаточности.

В своем личном блоге его дочь Дарья Пиманова сообщила, что последние дни пронеслись "в бесконечных слезах, воспоминаниях, молитвах, сожалениях, соболезнованиях и невозможности понять и принять".

Она поблагодарила всех, кто в эти дни оставлял сотни комментариев с соболезнованиями, написал сотни писем и сделал сотни звонков.

…Несмотря на незаживающую рану, все мы, дети, пришли к тому, что ощущаем сейчас одно и то же — "папа теперь еще сильнее, чем был, он теперь как Небо укрывает нас и защищает отметила Дарья Пиманова

По ее словам, Алексей Пиманов с детства мечтал быть мушкетёром и на всю жизнь сохранил честь, доблесть, стойкость и самоотдачу.

Пиманова пообещала оставаться "стойким мушкетёром", каким её хотел видеть отец.

Телеведущий похоронен на Троекуровском кладбище.