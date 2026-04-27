Актриса Погодина рассказала об общей дочери с покойным телеведущим Пимановым На похоронах Алексея Пиманова Ольга Погодина объявила об их общей дочери

Москва27 апр Вести.В возрасте 65 лет 23 апреля 2026 года ушел из жизни известный телеведущий и журналист Алексей Пиманов. Как стало известно, причиной стал острый инфаркт миокарда. Четыре дня спустя, 27 апреля, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с ним.

Перед собравшимися выступила Ольга Погодина — актриса и супруга покойного. В своем слове она впервые поделилась, что у пары есть общая дочь. По информации знакомых, переданной порталу "СтарХит", девочка родилась два года назад. Сообщается, что именно она обнаружила отца, когда тот потерял сознание в их доме, после чего он скончался.

Пиманов и Погодина оформили брак в 2013 году. От предыдущих союзов у журналиста остались дети: сыновья Денис (46 лет) и Артем (37 лет), а также дочь Дарья (42 года).