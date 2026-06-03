После смерти мужа у актрисы Ольги Погодиной скончался отец

Ушел из жизни отец актрисы Ольги Погодина После смерти мужа у актрисы Ольги Погодиной скончался отец

Москва3 июн Вести.Скончался отец заслуженной артистки России Ольги Погодиной Станислав Бобович. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на друга семьи – директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного. Уточняется, что Бобович ушел из жизни ровно через 40 дней после смерти мужа Погодиной журналиста и ведущего Алексея Пиманова.

Журналисты газеты созвонились с самой Погодиной, но она отказалась говорить о смерти отца.

Спасибо. Но я смогу об этом всем говорить где-то через полгода ответила Погодина

Известно, что отец Погодиной был главным инженерном завода в Люберцах.

Алексей Пиманов скоропостижно скончался 23 апреля 2026. Церемония прощания состоялась 27 апреля.