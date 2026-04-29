Иосиф Пригожин о маленькой дочери Алексея Пиманова: никто не знал про ребенка Иосиф Пригожин высказался о дочери Алексея Пиманова: никто не знал про ребенка

Москва29 апр Вести.Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не знал о маленькой дочери у умершего в 64 года телеведущего Алексея Пиманова. Соответствующее заявление он сделал в комментарии Woman.ru.

В материале портала сказано, что продюсер и телеведущий были знакомы много лет. По словам Пригожина, он удивлен известием о смерти Пиманова, так как тот был в форме и следил за собой. Продюсер назвал эту смерть внезапной.

Кроме того, в материале сказано, что Пригожин выразил удивление, когда узнал о младшем ребенке Пиманова.

У него дочка? Никто не знал про ребенка. Он был позитивным, добрым человеком, мы много общались о разном, но в душу не лезли сказал он

Пригожин вспоминает Пиманова как человека светлого и доброго, так же он отзывается и о вдове – актрисе Ольге Погодиной. Продюсер добавил, что Пиманов и Погодина были хорошей парой. По словам Пригожина, телеведущий был легким и отзывчивым человеком, прожил красивую жизнь.

Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. По информации ряда изданий, ему стало плохо дома, произошла острая сердечная недостаточность. 27 апреля на церемонии прощания в траурном зале Троекуровского кладбища вдова Ольга Погодина рассказала, что у них с Пимановым есть общая двухлетняя дочь. О ребенке Пиманова и Погодиной ранее не сообщалось в публичном поле.

Алексей Пиманов - известный телеведущий и журналист, много лет вел авторскую программу. В 2022 году его признали Заслуженным артистом РФ.