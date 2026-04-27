Вдова Алексея Пиманова Ольга Погодина обратилась к нему: для меня ты не уйдешь Вдова Алексея Пиманова Ольга Погодина обратилась к нему, назвав любимым

Москва27 апр Вести.Актриса Ольга Погодина на церемонии прощания в Москве с мужем, телеведущим Алексеем Пимановым, произнесла речь в его честь.

Церемония состоялась 27 апреля в траурном зале Троекуровского кладбища. Вдова обратилась с монологом к умершему мужу у гроба. Она рассказала, что семейная жизнь была полная счастья.

Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так… цитирует актрису издание The Voice

Вдова выразила надежду, что сможет воспитать общую дочь так, чтобы Пиманову это понравилось. Ольга Погодина добавила, что дочь любит отца, а тот - ее.

По словам актрисы, для нее самой муж "никогда никуда" не уйдет. Актриса добавила, что он ее любимый и единственный родной человек.

Ранее не было известно о том, что у Ольги Погодиной и Алексея Пиманова есть общая дочь. По информации "СтарХита", девочка родилась два года назад. Издание пишет, что именно она обнаружила отца, когда тот потерял сознание дома.

Телеведущий, режиссер и сценарист Алексей Пиманов умер 23 апреля в 64-летнем возрасте. По данным СМИ, причиной стала острая сердечная недостаточность. Пиманов был похоронен на Троекуровском кладбище.