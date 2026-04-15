Отец Елены Воробей скончался в реанимации, не дожив до 78-летия месяц

В семье Елены Воробей трагедия: не стало ее отца Якова Лебенбаума Отец Елены Воробей скончался в реанимации, не дожив до 78-летия месяц

Москва15 апр Вести.В семье Елены Воробей произошла трагедия - скончался ее отец Яков Мовшевич Лебенбаум. Первым о смерти сообщил в социальных сетях друг семьи Станислав Садальский. Позже скорбную новость подтвердила сама артистка, передает информационный портал Super.ru.

Яков Лебенбаум умер в реанимации, не дожив до своего 78-летия чуть меньше месяца. По словам Елены Воробей, врачи два месяца боролись за жизнь ее отца, а родные все это время находились рядом, пытаясь поддержать его в борьбе с тяжелой болезнью.

Артистка призналась, что до последнего надеялась на его выздоровление.

Но, увы… Сегодня ты ушел… Мы тебя очень любим... написала Елена Воробей

Подписчики и коллеги Елены, включая Прохора Шаляпина, выразили соболезнования и поддержали ее в связи с утратой.