Жена Павла Мамаева сообщила о смерти своего отца Супруга футболиста Мамаева сообщила о смерти ее отца после тяжелой болезни

Москва17 апр Вести.Надежда Мамаева (Санько), супруга футболиста Павла Мамаева, поделилась новостью о смерти своего отца. Она рассказала, что мужчина был госпитализирован в критическом состоянии, а медики долго не могли определить точный диагноз, несмотря на высокую стоимость лечения. В итоге его перевели в другую медицинскую организацию.

17 апреля девушка объявила о трагедии: отец скончался. В соцсетях она разместила снимки разных лет с отцом, мужем и детьми.

Сегодня, 17.04.2026, не стало моего папы… Мы долго боролись за него, он сам боролся за себя и очень хотел жить, но болезнь оказалась сильнее… Она забрала из него всю силу, жизнь, и сегодня утром, тихо, во сне он ушел... поделилась Мамаева в личном блоге

Она назвала отца очень сильным человеком, умным, сложным, красивым и вечно молодым.