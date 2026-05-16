Москва16 мая Вести.Актриса Мария Кожевникова сообщила о смерти близкого человека. Ее крестный отец, летчик Алексей Ермаков, погиб в результате несчастного случая у себя дома. По словам актрисы, мужчина поскользнулся в ванной.

Случайная смерть — поскользнулся в ванной комнате. Мы накануне поговорили, в 20-х числах он должен был прилететь в Москву и получить награду, приехать ко мне в гости написала Кожевникова в своем блоге

Она призналась, что ей будет очень не хватать общения с ним.

Кожевникова рассказала, что Ермаков и ее отец, хоккеист Александр Кожевников, познакомились в больнице, когда оба лежали там после операций. У отца актрисы была спортивная травма, а у Ермакова - последствия аварии, он был летчиком.

Они лежали по соседству, подружились, и вскоре Кожевников попросил Алексея стать крестным для своей дочери Маши.

Однако вскоре друзья потеряли друг друга на много лет. Лишь в 2018‑м они случайно встретились вновь и возобновили общение семьями.