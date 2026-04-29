"Душа продолжает кровоточить": Елена Воробей сделала обращение после смерти отца Елена Воробей сделала обращение после смерти отца: слезы не заканчиваются

Москва29 апр Вести.Юмористка Елена Воробей обратилась к поклонникам после смерти отца – 77-летнего Якова Лебенбаума.

В материале портала Super сказано, что артистка глубоко переживает утрату и решила на время полностью исчезнуть из медийного пространства. Поклонники направляли ей слова поддержки и соболезнования в соцсетях. Вечером 28 апреля в своем блоге Елена Воробей поблагодарила подписчиков за поддержку.

Папа, папочка, уверена, что с новой высоты ты видишь, как много людей написали о тебе добрые слова! Слезы не заканчиваются, и душа продолжает кровоточить написала артистка

Елена Воробей добавила, что нет лекарств и слов, которые могли бы уменьшить душевную боль.

Отец Елены Воробей Яков Мовшевич Лебенбаум ушел из жизни 14 апреля. По данным из СМИ, в последние пару месяцев он боролся с серьезной болезнью, но скончался в реанимации, не дожив до 78-летия около месяца.

Мать артистки Нина Лебенбаум умерла от рака в 2016 году.

У Елены Воробей есть дочь, сестра и племянники.