Телеведущая Елена Малышева сообщила о смерти 93-летней матери Мать телеведущей Елены Малышевой скончалась в возрасте 93 лет

Москва12 июл Вести.Телеведущая и врач Елена Малышева сообщила о смерти своей 93-летней матери Галины Морозовой. Она написала об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Похороны состоялись в субботу, 11 июля.

Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья говорится в публикации

Галина Морозова оставила завещание, написанное в декабре 2015 года. В нем она говорит детям, внукам и правнукам, что любит их, и просит всегда поддерживать друг друга.