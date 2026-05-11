Москва11 мая Вести.На 48-м году жизни скончалась правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника "Горки Ленинские", расположенного в Московской области.

Родственница Владимира Ленина умерла в минувшую пятницу, 8 мая. О ее смерти широкой общественности стало известно только 11 мая.

Елена Ульянова скончалась 8 мая в возрасте 47 лет уточняется в сообщении

Елена Ульянова родилась в Москве в 1978. После учебы в США и Франции вернулась в Россию, вступила в КПРФ и занималась общественной деятельностью, в том числе – связанной с сохранением исторического наследия семьи Ульяновых.

Отмечается, что Елена Ульянова является потомком младшего брата Владимира Ульянова – Дмитрия, и приходится Ульянову-Ленину двоюродной правнучкой.