Москва12 маяВести.Прах двоюродной правнучки Владимира Ильича Ленина Елены Ульяновой планируют захоронить на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС со ссылкой на музей-заповедник "Горки Ленинские".
Она скончалась 8 мая в возрасте 47 лет. Возможной причиной смерти стало осложнение после хирургического вмешательства.
В планах семьи захоронить <прах> на Новодевичьем кладбищеговорится в сообщении
Отпевание Елены Ульяновой пройдет 13 мая в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском города Красногорска. Прощание состоится затем в Митинском крематории.
Родная бабушка Елены Ульяновой – Ольга Дмитриевна Ульянова, которая была дочерью младшего брата Ленина Дмитрия Ильича.