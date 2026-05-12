Москва12 мая Вести.Прах двоюродной правнучки Владимира Ильича Ленина Елены Ульяновой планируют захоронить на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС со ссылкой на музей-заповедник "Горки Ленинские".

Она скончалась 8 мая в возрасте 47 лет. Возможной причиной смерти стало осложнение после хирургического вмешательства.

В планах семьи захоронить <прах> на Новодевичьем кладбище говорится в сообщении

Отпевание Елены Ульяновой пройдет 13 мая в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском города Красногорска. Прощание состоится затем в Митинском крематории.

Родная бабушка Елены Ульяновой – Ольга Дмитриевна Ульянова, которая была дочерью младшего брата Ленина Дмитрия Ильича.