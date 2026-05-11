Прощание с правнучкой Ленина состоится в Митинском крематории в Москве

Москва11 мая Вести.Прощание с родственницей Владимира Ленина Еленой Ульяновой состоится в Митинском крематории, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника "Горки Ленинские".

Женщина приходится Владимиру Ильичу двоюродной правнучкой.

Прощание состоится 13 мая в 14:40 мск в Митинском крематории говорится в заявлении пресс-службы

Ранее сообщалось, что Ульянова скончалась в минувшую пятницу, 8 мая, в возрасте 47 лет, но о ее смерти широкой общественности стало известно только в понедельник, 11 мая.