Москва11 маяВести.Прощание с родственницей Владимира Ленина Еленой Ульяновой состоится в Митинском крематории, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника "Горки Ленинские".
Женщина приходится Владимиру Ильичу двоюродной правнучкой.
Прощание состоится 13 мая в 14:40 мск в Митинском крематорииговорится в заявлении пресс-службы
Ранее сообщалось, что Ульянова скончалась в минувшую пятницу, 8 мая, в возрасте 47 лет, но о ее смерти широкой общественности стало известно только в понедельник, 11 мая.