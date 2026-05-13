РИА Новости: внучка наркома СССР Литвинова, вероятно, покончила с собой

В Москве внучка наркома СССР Литвинова, вероятно, покончила с собой РИА Новости: внучка наркома СССР Литвинова, вероятно, покончила с собой

Москва13 мая Вести.Найденная мертвой внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова Нина, вероятно, покончила с собой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы нашли мертвой 80-летнюю внучку Литвинова. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Уточняется, что она оставила предсмертную записку, однако ее содержание не разглашается.

По предварительным данным, Нина Литвинова, 1945 года рождения, покончила с собой отмечается в публикации

Уточняется, что она оставила предсмертную записку, однако ее содержание не разглашается.

Погибшая женщина была дочерью сына Максима Литвинова от второго брака.

Литвинов с 1930 по 1939 год был наркомом иностранных дел СССР, а во время Великой Отечественной войны являлся советским послом в Вашингтоне.