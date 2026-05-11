Москва11 мая Вести.Смерть двоюродной правнучки Ленина Елены Ульяновой могла наступить от осложнений, вызванных стоматологическими хирургическими вмешательствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника "Горки Ленинские".

По данным агентства, чин отпевания двоюродной правнучки Владимира Ильича состоится в Красногорске в церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском. Прощание с покойной пройдет в 14:40 в Митинском крематории.

Предположительно, причиной смерти послужили отсроченные во времени последствия стомато-хирургических процедур сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что Елена Ульянова умерла на 48 году жизни 8 мая. По данным РИА Новости, женщина скончалась от острой инфекции.

Родная бабушка покойной - Ольга Дмитриевна Ульянова, дочь младшего брата Ленина Дмитрия Ильича. Информации о месте захоронения Елены пока не поступало.