Москва11 маяВести.Смерть двоюродной правнучки Ленина Елены Ульяновой могла наступить от осложнений, вызванных стоматологическими хирургическими вмешательствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника "Горки Ленинские".
По данным агентства, чин отпевания двоюродной правнучки Владимира Ильича состоится в Красногорске в церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском. Прощание с покойной пройдет в 14:40 в Митинском крематории.
Предположительно, причиной смерти послужили отсроченные во времени последствия стомато-хирургических процедурсказал собеседник агентства
Ранее сообщалось, что Елена Ульянова умерла на 48 году жизни 8 мая. По данным РИА Новости, женщина скончалась от острой инфекции.
Родная бабушка покойной - Ольга Дмитриевна Ульянова, дочь младшего брата Ленина Дмитрия Ильича. Информации о месте захоронения Елены пока не поступало.