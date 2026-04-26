Москва26 апрВести.Причиной смерти заслуженной артистки России Елены Михеевой стало онкологическое заболевание, передает РИА Новости со ссылкой на окружение актрисы.
Артистки не стало 26 апреля 2026 года, она умерла в возрасте 74 лет.
Она умерла от онкологии сегодня утром, долго мучилась от этой страшной болезни, болезнь действительно очень мучительнаяприводит агентство слова своего собеседника
Елена Михеева родилась 17 июня 1951 года в Ленинграде. Снялась в 11 киноработах. Играла на сценах Московского театра сатиры, Московского областного театра имени Островского и Московского Губернского театра.