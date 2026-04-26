Москва26 апр Вести.Причиной смерти заслуженной артистки России Елены Михеевой стало онкологическое заболевание, передает РИА Новости со ссылкой на окружение актрисы.

Артистки не стало 26 апреля 2026 года, она умерла в возрасте 74 лет.

Она умерла от онкологии сегодня утром, долго мучилась от этой страшной болезни, болезнь действительно очень мучительная приводит агентство слова своего собеседника

Елена Михеева родилась 17 июня 1951 года в Ленинграде. Снялась в 11 киноработах. Играла на сценах Московского театра сатиры, Московского областного театра имени Островского и Московского Губернского театра.