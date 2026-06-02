Москва2 июнВести.В возрасте 91 года ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Марушина. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Пушкина.
Артистка служила на сцене театра 64 года.
Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утратаговорится в Telegram-канале Театра Пушкина
Заслуженная артистка РФ скончалась спустя несколько недель после того, как отпраздновала свой 91-й день рождения. Она являлась одной из старейших актрис Театра им. Пушкина.