На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Марушина

В возрасте 91 года ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Нина Марушина. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Пушкина.

Артистка служила на сцене театра 64 года.

Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата говорится в Telegram-канале Театра Пушкина

Заслуженная артистка РФ скончалась спустя несколько недель после того, как отпраздновала свой 91-й день рождения. Она являлась одной из старейших актрис Театра им. Пушкина.