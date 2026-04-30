Актриса из сериала "Реальные пацаны" Наталья Миронова умерла в 55 лет Умерла актриса из сериала "Реальные пацаны" Наталья Миронова

Москва30 апр Вести.В возрасте 55 лет ушла из жизни заслуженная артистка РФ Наталья Миронова, появившаяся в сериалах "Реальные пацаны" и "Дальнобойщики – 2". О смерти актрисы сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина в соцсети "ВКонтакте".

В этом театре Миронова стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей.

Наша самая теплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем — и партнерам по сцене, и зрителям в зале, и тем, кто собирался дома за ее гостеприимным столом отмечается в сообщении

Коллеги называют актрису сердцем театра.

О дате и времени прощания информация появится позднее.