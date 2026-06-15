Москва15 июнВести.Актриса Татьяна Плетнева умерла на 49-м году жизни. Об этом сообщил режиссер Марат Никитин.
Как отмечается, причиной смерти стало тяжелое онкозаболевание, с которым Плетнева долго боролась.
Танечка, как так? Ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева. Сердце разрывается от боли, а разум отказывается веритьнаписал Никитин в соцсети "ВКонтакте"
Фильмография артистки насчитывала более 200 работ.
За время своей карьеры актриса приняла участие в десятках проектов. В ее послужном списке значатся такие картины, как "Звезды в Сибири", "Тест", "Чикатило. Финальный сезон", "Смешная история 2", "Свидетели".