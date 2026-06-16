Москва16 июн Вести.Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой стала онкология. Об этом со ссылкой на информацию друга артистки сообщает aif.ru.

Песоцкая ушла из жизни 3 июня, ей было 54 года.

Скончалась моя подруга Алиса Песоцкая. Онкология приводит издание слова мужчины

Алиса Песоцкая родилась 12 мая 1972 года. Окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры.

Принимала участие в таких кинопроектах как "О чем говорят мужчины", "Врачебная тайна" и "Дом образцового содержания". В фильме "СВОИ. Баллада о войне" выступила также в качестве кастинг-директора.