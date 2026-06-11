Актриса Людмила Чурсина выходила на сцену до осени 2025 года Актриса Людмила Чурсина не распространялась о болезни

Москва11 июн Вести.Актриса Людмила Чурсина выходила на сцену Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) до осени 2025 года, не афишируя данные о своей болезни. Об этом сообщили ТАСС в театре.

Народная артистка СССР Чурсина ушла из жизни 10 июня на 85 году жизни. Причиной смерти стала онкологическая болезнь.

В том году Людмила Алексеевна … приезжала в театр и работала, несмотря на болезни, почти никто о них не знал. Она не распространялась рассказали агентству

Прощание с актрисой состоится 12 июня в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, после чего ее похоронят рядом с близкими на Сестрорецком кладбище.