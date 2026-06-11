Москва11 июн Вести.Народная артистка СССР Людмила Чурсина, умершая 10 июня на 84-м году жизни от онкологии, оставила после себя недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание "Аргументы и факты".

На протяжении многих лет актриса жила в "Доме на набережной" на улице Серафимовича. Позднее она стала обладательницей однокомнатной квартиры на Суворовской площади недалеко от театра Российской армии, где служила.

Чурсина много лет жила в знаменитом "Доме на набережной" по адресу улица Серафимовича, дом 2. Позже она приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии, в котором она служила. В среднем стоимость похожих квартир в этом районе составляет около 20 млн рублей говорится в публикации

В последние годы Чурчина в основном проживала в Петербурге, в квартире на Каменноостровском проспекте. Раньше это жилье принадлежало ее младшей сестре Эвелине, которая скончалась в 2013 году. В свою московскую квартиру актриса приезжала только во время репетиций и спектаклей.

У актрисы не было детей. Своей главной семьей она считала племянника Алексея (сына Эвелины) и его детей, которых она воспитывала как родных внуков и поддерживала до последних дней.

Чурсина выходила замуж трижды. Ее избранниками были режиссер Владимир Фетин, уеёный Владимир Залитис и Игорь Андропов, сын бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова.

Как объяснил заслуженный юрист Иван Соловьев, если актриса не оставила завещания, наследство делится по закону. В первую очередь его получают ближайшие родственники. Если их нет, право на наследство переходит ко второй очереди - дядям, тетям, племянникам и другим членам семьи.