"В ней была тайна": народный артист Баринов рассказал об образе Людмилы Чурсиной Народный артист Баринов: в Людмиле Чурсиной была тайна, присущая женщинам

Москва10 июн Вести.Народный артист России Валерий Баринов в интервью ИС "Вести" рассказал, что актриса театра и кино Людмила Чурсина была для него олицетворением настоящего женского образа, полного тайн.

10 июня стало известно, что народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни в возрасте 84 лет. Актриса известна ролями в фильмах "Когда деревья были большими", "Щит и меч", "Туманность Андромеды", "Русь изначальная" и многих других.

Она была олицетворением женщин, для меня лично. В ней была тайна. Что-то крылось за этим взглядом, за этими глазами, за этой походкой, фигурой поделился Валерий Баринов

С Людмилой Чурсиной простятся в следующую пятницу, 12 июня, в Санкт-Петербурге на Сестрорецком кладбище.