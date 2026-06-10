Москва10 июнВести.Народный артист России Валерий Баринов в интервью ИС "Вести" рассказал, что актриса театра и кино Людмила Чурсина была для него олицетворением настоящего женского образа, полного тайн.
10 июня стало известно, что народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни в возрасте 84 лет. Актриса известна ролями в фильмах "Когда деревья были большими", "Щит и меч", "Туманность Андромеды", "Русь изначальная" и многих других.
Она была олицетворением женщин, для меня лично. В ней была тайна. Что-то крылось за этим взглядом, за этими глазами, за этой походкой, фигуройподелился Валерий Баринов
С Людмилой Чурсиной простятся в следующую пятницу, 12 июня, в Санкт-Петербурге на Сестрорецком кладбище.