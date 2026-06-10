Артистку Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище Петербурга 12 июня Похороны народной артистки СССР Людмилы Чурсиной пройдут 12 июня в Петербурге

Москва10 июн Вести.Стало известно место и дата прощания с советской и российской актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной.

Как сообщает РЕН ТВ, ссылающийся на директора Центрального академического театра Российской армии Милену Авимскую, с Людмилой Чурсиной простятся в следующую пятницу, 12 июня, в Санкт-Петербурге.

Похороны пройдут на Сестрорецком кладбище сказала Авимская

Отмечается, что храм, в котором пройдет отпевание, пока не выбран. Этим занимаются родственники Людмилы Чурсиной.

Причиной смерти Людмилы Алексеевны стала тяжелая, продолжительная болезнь.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни.

Она сыграла роли в фильмах "Когда деревья были большими", "Щит и меч", "Туманность Андромеды", "Русь изначальная" и многих других.