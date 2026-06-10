Москва10 июнВести.Стало известно место и дата прощания с советской и российской актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной.
Как сообщает РЕН ТВ, ссылающийся на директора Центрального академического театра Российской армии Милену Авимскую, с Людмилой Чурсиной простятся в следующую пятницу, 12 июня, в Санкт-Петербурге.
Похороны пройдут на Сестрорецком кладбищесказала Авимская
Отмечается, что храм, в котором пройдет отпевание, пока не выбран. Этим занимаются родственники Людмилы Чурсиной.
Причиной смерти Людмилы Алексеевны стала тяжелая, продолжительная болезнь.
Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни.
Она сыграла роли в фильмах "Когда деревья были большими", "Щит и меч", "Туманность Андромеды", "Русь изначальная" и многих других.