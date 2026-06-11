Прощание с Людмилой Чурсиной пройдет в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Церемония прощания с Людмилой Чурсиной пройдет 12 июня в Петербурге Прощание с Людмилой Чурсиной пройдет в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Москва11 июн Вести.Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Отпевание начнется в 11.30 в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади. Об этом сообщила пресс-служба Центрального академического театра Российской Армии в Telegram.

Отпевание и прощание с народной артисткой СССР Людмилой Алексеевной Чурсиной состоится 12 июня в 11.30 в г. Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе (адрес: Преображенская площадь, 1) говорится в публикации

Похоронят актрису на Сестрорецком кладбище.

Людмила Алексеевна ушла из жизни 10 июня на 85 году жизни. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.

Зрителям Чурсина запомнилась по картинам "Когда деревья были большими", "Щит и меч", "Туманность Андромеды", "Русь изначальная" и другим.