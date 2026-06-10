Москва10 июн Вести.Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования коллективу Центрального академического театра Российской армии, а также родным и близким народной артистки СССР Людмилы Чурсиной, ушедшей из жизни на 85-м году. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства тепло отозвался о покойной, подчеркнув ее вклад в отечественную культуру. Президент также отметил, что профессионализм и преданность делу Чурсиной служат примером для всех, кто посвятил себя русской культуре.

Людмила Алексеевна была светлым, талантливым человеком, великолепной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Она исполнила десятки запоминающихся, характерных ролей, которые вошли в золотой фонд театрального и кинематографического искусства, обогатили традиции нашей сценической школы говорится в телеграмме

Людмила Алексеевна родилась в 1941 году в Сталинабаде (ныне Душанбе). Окончив Театральный институт имени Щукина, она дебютировала в кино в 1961 году в фильме "Когда деревья были большими". За долгую творческую карьеру актриса работала в Театре имени Вахтангова, на киностудии "Ленфильм2, а затем в Театре Российской армии. На ее счету более ста ролей в кино и сериалах, включая легендарные "Щит и меч", "Угрюм-реку", а также популярные современные проекты. О смерти артистки в Театре Российской армии сообщили 10 июня — она скончалась после продолжительной болезни.