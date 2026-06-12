Москва12 июнВести.Российский президент Владимир Путин прислал венок на прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Об этом сообщает KP.RU.
Среди множества венков выделяется самый большой — от президента России Владимира Путинаговорится в публикации
Церемония прощания с актрисой проходит сегодня в петербургском Спасо-Преображенском соборе. После этого ее похоронят рядом с близкими на Сестрорецком кладбище.
Чурсина скончалась 10 июня в возрасте 84 лет. Родственникам в наследство она оставила квартиры в Москве и Санкт-Петербурге.