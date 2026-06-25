Москва25 июнВести.Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Прощание с актером идет в Нижнем храме собора Христа Спасителя. Ножкина кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с женой.
Венки также передали Союз ветеранов, коллектив Государственного Кремлевского дворца и другиеотмечается в сообщении
Актер и поэт-песенник скончался 22 июня в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Ранее сообщалось, что Путин направил родным и близким Ножкина телеграмму с соболезнованиями.