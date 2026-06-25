Владимир Путин прислал венок на прощание с артистом Михаилом Ножкиным

Путин прислал венок на церемонию прощания с Михаилом Ножкиным Владимир Путин прислал венок на прощание с артистом Михаилом Ножкиным

Москва25 июн Вести.Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание с актером идет в Нижнем храме собора Христа Спасителя. Ножкина кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с женой.

Венки также передали Союз ветеранов, коллектив Государственного Кремлевского дворца и другие отмечается в сообщении

Актер и поэт-песенник скончался 22 июня в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ранее сообщалось, что Путин направил родным и близким Ножкина телеграмму с соболезнованиями.