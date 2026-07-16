В Москве прощаются с народным артистом РФ Юрием Смирновым

В Театре на Таганке началось прощание с народным артистом РФ Юрием Смирновым В Москве прощаются с народным артистом РФ Юрием Смирновым

Москва16 июл Вести.В Москве в Театре на Таганке в 11.00 началась церемония прощания с народным артистом России, одним из старейших актеров театра Юрием Смирновым. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре сцены установлен гроб, усыпанный красными розами. Рядом размещен портрет Смирнова и венки от семьи с надписью: "Помним и любим. Народный артист". В зале звучит музыка из легендарного телефильма "Бумбараш", говорится в сообщении

Юрий Смирнов скончался в субботу, 11 июля, на 88-м году жизни​​​. Предположительно, причиной смерти стал инсульт.

После церемонии прощания актера похоронят на Троекуровском кладбище.