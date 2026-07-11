С народным артистом Юрием Смирновым простятся в Театре на Таганке

Прощание с народным артистом Юрием Смирновым пройдет в Театре на Таганке С народным артистом Юрием Смирновым простятся в Театре на Таганке

Москва11 июл Вести.Прощание с народным артистом России, заслуженным артистом РСФСР Юрием Смирновым состоится в московском Театре на Таганке.

Об этом ТАСС рассказала директор культурного учреждения Ирина Апексимова.

Разумеется, прощание с Юрием Николаевичем пройдет у нас в театре сказала Апексимова

Народный артист Юрий Смирнов скончался в Москве 11 июля на 88-м году жизни. С момента основания Театра он служил в его труппе и вместе с Юрием Любимовым стоял у его истоков.

Дата и время прощания с Юрием Смирновым будут определены позже.

Ранее сообщалось, что за годы работы актер сыграл в театре множество ролей. До последних дней он продолжал выходить на сцену. Последней работой Юрия Николаевича стал спектакль "Земляничная поляна", в котором он исполнил главную роль – профессора Исака Борга.

Актер известен зрителям по картинам "Бумбараш", "Вечный зов", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Старики-Разбойники" и другим.