Прощание с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским состоится 2 мая в Москве

В Москве простятся с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским Прощание с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским состоится 2 мая в Москве

Москва2 мая Вести.Прощание с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским состоится в субботу, 2 мая, в храме "Большое Вознесение" на Большой Никитской в Москве, передает ТАСС.

Начало церемонии запланировано на 11.00 по московскому времени отмечается в сообщении

Тело артиста будет кремировано, прах захоронят на Новодевичьем кладбище.

Ляпидевский проработал в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова более 65 лет. Он скончался 28 апреля в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, вызванная осложнениями после ковида.