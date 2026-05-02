© Фото Центрального театра кукол им. С. В. Образцова

В Москве прошла кремация актера театра кукол Роберта Ляпидевского В Москве состоялась церемония прощания и кремация артиста Роберта Ляпидевского

Москва2 мая Вести.В столице завершились траурные мероприятия, посвященные памяти выдающегося актера, народного артиста России Роберта Ляпидевского, служившего в Центральном театре кукол имени С.В. Образцова более 65 лет. Он был кремирован после прощальной церемонии, состоявшейся в храме Большое Вознесение на Большой Никитской, сообщил корреспондент ТАСС.

Родные и близкие мастера собрались, чтобы проводить его в последний путь. Как стало известно, урна с прахом артиста будет предана земле на Новодевичьем кладбище, при этом захоронение должно состояться не позднее чем через 40 дней после кончины.

Роберт Ляпидевский ушел из жизни 28 апреля в возрасте 89 лет. Согласно информации, полученной от членов семьи артиста, причиной смерти "стала продолжительная болезнь, вызванная осложнениями после коронавируса".