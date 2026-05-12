Москва12 маяВести.Церемония прощания с заслуженным артистом России Вадимом Александровым пройдет в Люблинском крематории Москвы 13 мая, передает РИА Новости со ссылкой на его семью.
Актер, известный по ролям в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", сериалах "Воронины", "Папины дочки", "Моя прекрасная няня" и многих других кинолент, скончался в возрасте 87 лет.
Прощаться будем завтра... Церемония состоится в Люблинском крематории, после его кремируютрассказал собеседник агентства
Точное время прощания, по его словам, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что причиной смерти актера стала травма головы, полученная им в результате падения.