Москва12 мая Вести.Родственники актера из сериала "Папины дочки" и фильма "Усатый нянь" Вадима Александрова подтвердили его смерть. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник о смерти 87-летнего Александрова сообщал ряд СМИ.

В семье актера во вторник подтвердили агентству, что Вадим Александров скончался у себя дома.

Вадим Александров окончил училище имени Щепкина и после работал в ЦДТ. Также он состоял в труппе Театра-студии под руководством Олега Табакова. За свою карьеру он сыграл в множестве знаменитых советских фильмов, таких как "Усатый нянь", "Женщина, которая поет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Однажды, двадцать лет спустя". Позже актер стал часто сниматься в популярных российских ситкомах – "Воронины", "Папины дочки", "Моя прекрасная няня" и других.