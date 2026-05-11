Москва11 мая Вести.Актер театра и кино Вадим Александров скончался на 88-м году жизни. Заслуженный артист России известен по ролям в советских и российских фильмах и сериалах.

Как сообщает The Voice, смерть Александрова наступила 8 мая.

Вадим Александров окончил училище им. Щепкина и после работал в ЦДТ. Также он состоял в труппе Театра-студии под руководством Олега Табакова.

Александров начал сниматься в кино в 1967 году. Он сыграл в знаменитых советских фильмах "Усатый нянь", "Женщина, которая поет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Однажды, двадцать лет спустя" отмечается в сообщении

Позже он стал часто сниматься в популярных сериалах, таких как "Воронины", "Папины дочки", "Моя прекрасная няня" и других.