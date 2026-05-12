Москва12 мая Вести.Причиной смерти актера театра и кино Вадима Александрова стала травма головы, полученная в результате падения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родных знаменитости.

Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь цитирует агентство своего собеседника

Родственник артиста предположил, что тот захотел есть, пошел на кухню, но поскользнулся и ударился. Собеседник журналистов также уточнил, что у Вадима Александрова был рак, но, как считает родственник, онкология не связана с причиной смерти.

Информатор также сказал, что актер исхудал за последнее время и имел "отвращение к жизни".

Кинокарьера Александрова началась в 1967 году. Он играл в таких знаменитых советских фильмах, как "Усатый нянь", "Женщина, которая поет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Однажды, двадцать лет спустя". Позже он снялся и в популярных сериалах — "Воронины", "Папины дочки", "Моя прекрасная няня" и других.

О его смерти стало известно накануне вечером, 11 мая. Артисту было 87 лет.