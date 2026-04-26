Москва26 апрВести.Сыгравший во многих сериалах актер и каскадер Александр Пангаев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру".
Годы жизни 22.12.1951 - 21.04.2026говорится в сообщении на сайте
С 1984 года Пангаев работал на киностудии "Ленфильм" в качестве актера. Также он выполнял трюки в фильмах и занимался спецэффектами. Дебют актера состоялся в 1986 году в двухсерийной ленте "Как стать звездой".
По данным портала, актер снялся в 74 проектах. Наиболее известные его работы - сериалы "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Вербное воскресенье". Также артист сыграл в фильме Федора Бондарчука "Сталинград".
Сообщается, что Пангаев был мастером спорта по спортивной гимнастике.