Актер и каскадер Александр Пангаев умер в возрасте 74 лет

Скончался сыгравший в "Тайнах следствия" актер Александр Пангаев Актер и каскадер Александр Пангаев умер в возрасте 74 лет

Москва26 апр Вести.Сыгравший во многих сериалах актер и каскадер Александр Пангаев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру"​​​.

Годы жизни 22.12.1951 - 21.04.2026 говорится в сообщении на сайте

С 1984 года Пангаев работал на киностудии "Ленфильм" в качестве актера. Также он выполнял трюки в фильмах и занимался спецэффектами. Дебют актера состоялся в 1986 году в двухсерийной ленте "Как стать звездой".

По данным портала, актер снялся в 74 проектах. Наиболее известные его работы - сериалы "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Вербное воскресенье". Также артист сыграл в фильме Федора Бондарчука "Сталинград".

Сообщается, что Пангаев был мастером спорта по спортивной гимнастике.