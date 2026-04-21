Стало известно о смерти актера сериала "Улицы разбитых фонарей" Игоря Алексеева Умер актер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Условный мент" Игорь Алексеев

Москва21 апр Вести.В возрасте 61 года скончался актер сериалов "Улицы разбитых фонарей " и "Условный мент" Игорь Алексеев. Соответствующая информация размещена на портале Кино-Театр.Ру.

Артиста не стало 19 апреля 2026 года. Причины смерти не приводятся.

Игорь Алексеев родился 1 июля 1964 года в Мурманске. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, работал на телеканале "100 ТВ". Член Союза журналистов России.

На его счету участие в более чем 35 проектах, среди них роли в таких кинолентах как "Великолепная пятерка", "Условный мент", "Морские дьяволы", "Свои", "Первый отдел" и "Улицы разбитых фонарей".