Ушел из жизни актер Валерий Филонов, сыгравший во многих детективных сериалах Скончался актер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Москва4 мая Вести.В возрасте 86 лет скончался актер и театральный режиссер Валерий Филонов, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Бандитский Петербург и других.

Информация о смерти артиста размещена на портале kino-teatr.ru

Валерий Филонов родился в 1942 году. Профессиональную карьеру начинал как театральный актер, в конце 90-х годов занялся режиссурой. Снимался в картинах "Тайга", "Великолепная пятерка", "Три дня до весны", "Салют-7", "Господа офицеры", "Мой друг Иван Лапшин", "План Б".

Широкому зрителю известен по своим ролям в сериалах "Высокие ставки. Реванш", "Чужой район", "Адмирал", "Морские дьяволы", "Опера. Хроники убойного отдела", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная мила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Тайга" и многим другим.