Москва7 июл Вести.В возрасте 64 лет скончался заслуженный артист Армении Арташес Алексанян. Как сообщил в соцсетях его друг Арутюн Богарян, Алексанян три дня находился в больнице.

Актер известен русской аудитории по сериалам "Улица разбитых фонарей", "Бандитский Петербург".

Три дня он находился в больнице. В 3:55 его сердце остановилось. <...> Хотя печальную весть я узнал первым, все равно жду твоего звонка... Ты был человеком с большой буквы приводит слова Богаряна KP.RU

Арташес Алексанян окончил ВГИК (мастерская Армена Джигарханяна). Известно, что он работал в Национальном академическом театре имени Габриела Сундукяна в Ереване, а также в Ереванском артистическом театре им. Мгера Мкртчяна.