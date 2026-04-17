Умер актер Борис Голощапов, известный по сериалам "Адвокат" и "Горячая точка" Ушел из жизни заслуженный артист России Борис Голощапов

Москва17 апр Вести.Актер Воронежского Камерного театра заслуженный артист РФ Борис Голощапов умер на 77-м году жизни. Печальная новость появилась на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

15 апреля 2026 года ушел из жизни заслуженный артист России, ведущий мастер сцены, актер Борис Николаевич Голощапов

Актер служил в Воронежском Камерном театре в течение 10 лет.

Прощание с Борисом Голощаповым пройдет 18 апреля у храма в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" рядом с Коминтерновским кладбищем в Воронеже.

Актер Голощапов получил известность, снявшись в кинопроектах "Адвокат", "Икорный барон" и "Горячая точка", а также работой над дубляжом японской анимации.