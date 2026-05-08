Москва8 маяВести.В возрасте 67 лет ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев, сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ). Причины смерти не уточняются.
На сцене РАМТа актер играл с 2006 по 2018 годы, до этого выступал в театре "Сфера" и Театре сатиры.
Он сыграл на нашей сцене Кетчера и Кинкеля в трилогии "Берег утопии", Маркиза Чибо в "Лоренцаччо", Банкира Крауфа в "Приключениях капитана Врунгеля", Вернера Ламппе в "Нюрнберге", члена банка в "Чехов-GALA" и Меннерса в "Алых парусах"отмечается в некрологе
В кино Вячеслав Николаев снялся в 40 проектах, указывается на портале kino-teatr.ru. Наиболее известная его роль - Иванов в сериале "Возвращение Мухтара". Также играл в сериалах "Кодекс чести", "Ландыш серебристый", "Сыщики", "Горыныч и Виктория", "Мужчины не плачут", "Частный детектив", "Погоня за тенью".