Москва8 мая Вести.В возрасте 67 лет ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев, сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ). Причины смерти не уточняются.

На сцене РАМТа актер играл с 2006 по 2018 годы, до этого выступал в театре "Сфера" и Театре сатиры.

Он сыграл на нашей сцене Кетчера и Кинкеля в трилогии "Берег утопии", Маркиза Чибо в "Лоренцаччо", Банкира Крауфа в "Приключениях капитана Врунгеля", Вернера Ламппе в "Нюрнберге", члена банка в "Чехов-GALA" и Меннерса в "Алых парусах" отмечается в некрологе

В кино Вячеслав Николаев снялся в 40 проектах, указывается на портале kino-teatr.ru. Наиболее известная его роль - Иванов в сериале "Возвращение Мухтара". Также играл в сериалах "Кодекс чести", "Ландыш серебристый", "Сыщики", "Горыныч и Виктория", "Мужчины не плачут", "Частный детектив", "Погоня за тенью".