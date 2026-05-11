Прощание с актером Вячеславом Николаевым состоится 13 мая в Боткинской больнице

Москва11 мая Вести.В среду, 13 мая, в морге Боткинской больницы в Москве состоится прощание с актером Вячеславом Николаевым, сообщает ТАСС.

О смерти заслуженного артиста РФ Вячеслава Николаева стало известно в минувшую пятницу, 8 мая.

Прощание с Вячеславом Николаевым пройдет в морге Боткинской больницы в среду. Церемония начнется в 11:15 уточняется агентство

Вячеслав Николаев работал в театре "Сфера", Театре сатиры и Российском академическом молодежном театре (РАМТ). На сцене РАМТ в 2006 - 2018 годах он играл в спектаклях "Берег утопии", "Лоренцаччо", "Нюрнберг", "Алые паруса" и ряде других.

Также Николаев известен по роли Иванова в сериале "Возвращение Мухтара".