Москва11 маяВести.Похороны заслуженного артиста России Вячеслава Николаева состоятся 13 мая на Городковском кладбище в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на вдову покойного.
Бывший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ), известный по роли Иванова в сериале "Возвращение Мухтара", скончался на 68-м году жизни 8 мая. Его похоронят после прощания, которое пройдет в среду в морге Боткинской больницы в Москве.
Николаев ушел из жизни после болезни, "ранее он перенес инсульт". В последний раз актер приходил в театр в прошлом году на прощание с заслуженным артистом РФ Алексеем Веселкиным.